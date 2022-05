Sportmerk Under Armour keldert op somber Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen op Wall Street zijn vrijdag opnieuw gedaald na de koersval van een dag eerder. Sportmerk Under Armour was een van de grootste verliezers en leverde haast een kwart in. Het bedrijf kampte met problemen in de toeleveringsketen en met de lockdowns in China en leed daardoor een onverwacht verlies. Ook de omzet en de vooruitzichten voor het hele jaar vielen tegen.

Branchegenoot Nike werd ook lager gezet door beleggers. Dat sportmerk werd 3,5 procent minder waard. Nike is als bedrijf veel groter en de neergang van dat aandeel drukte op de Dow-Jonesindex. Die sloot met een min van 0,3 procent op 32.899,37 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,6 procent tot 4123,34 punten. Die beursgraadmeter ging al voor de vijfde week op rij omlaag en dat was sinds 2011 niet meer gebeurd. Techbeurs Nasdaq werd 1,4 procent lager gezet op 12.144,66 punten.

Twitter werd 1,1 procent minder waard. Een politiepensioenfonds uit Florida heeft een rechtszaak aangespannen om de overname van de berichtendienst door Tesla-topman Elon Musk voorlopig tegen te houden. Volgens een wet in de Amerikaanse staat Delaware, waar Twitter om belastingredenen officieel gevestigd is, zou hij drie jaar moeten wachten, meent het fonds.

Andere techfondsen als Amazon (min 1,4 procent) en Microsoft (min 0,9 procent) daalden ook. Apple herstelde zich iets van een dag eerder en ging met een winst van 0,3 procent de dag uit.

Tesla bevestigde nikkel te kopen van mijnbouwbedrijf Vale. Dat materiaal dat nodig is voor het maken van de accu’s van de elektrische auto’s komt uit een Canadese mijn van Vale. Tesla daalde 0,9 procent.

DoorDash verloor 1,4 procent. De maaltijdbezorger wist de omzet afgelopen kwartaal op te voeren ondanks de heropening van veel restaurants. Ook het verlies werd teruggedrongen.

Virgin Galactic zakte 9,3 procent. Het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson leed afgelopen kwartaal minder verlies, maar stelt de lancering van zijn commerciƫle ruimtevluchten uit tot het eerste kwartaal van 2023.

Peloton verloor 7,7 procent. De maker van op internet aangesloten hometrainers en loopbanden overweegt volgens zakenkrant The Wall Street Journal een belang van tot 20 procent in het bedrijf te verkopen.

De euro was 1,0547 dollar waard, tegen 1,0582 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 110,58 dollar. Brent-olie werd 2 procent duurder op 113,11 dollar per vat.