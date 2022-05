Sportmerk Under Armour onderuit op lager Wall Street

Under Armour ging vrijdag met 21 procent onderuit op de aandelenbeurs in New York. De verkoper van sportkleding kampte afgelopen kwartaal met problemen in de toeleveringsketen en met de lockdowns in China. Het sportmerk leed daardoor een onverwacht verlies. Ook de omzet en de vooruitzichten voor het hele jaar vielen tegen. Het Duitse sportmerk Adidas verklaarde eerder op de dag ook al last te hebben van coronalockdowns in Vietnam en China.

De stemming op de Amerikaanse beurzen bleef negatief na de koersdreun een dag eerder. De zorgen over de hoge inflatie en een dreigende recessie hielden de markten in de greep. Eerder deze week waren beleggers nog opgelucht dat de Amerikaanse centrale bank de rente in de toekomst niet met nog grotere stappen verhoogt en schoten de beurskoersen omhoog.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent lager op 32.747 punten. De Dow raakte donderdag ruim 1000 punten kwijt en beleefde daarmee de slechtste beursdag sinds 2020. De brede S&P 500 ging ook 0,8 procent omlaag tot 4114 punten. Techgraadmeter Nasdaq leverde 1,2 procent in tot 12.173 punten na de koersval van 5 procent een dag eerder.

Beleggers verwerkten ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Uit het belangrijke rapport van de Amerikaanse overheid bleek dat er in april 428.000 banen zijn bijgekomen. Dat was meer dan voorzien. De werkloosheid bleef ongewijzigd op 3,6 procent.

DoorDash kelderde haast 12 procent. De maaltijdbezorger wist de omzet afgelopen kwartaal op te voeren ondanks de heropening van veel restaurants. Ook het verlies werd teruggedrongen.

Virgin Galactic zakte ruim 11 procent. Het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson leed afgelopen kwartaal minder verlies, maar stelt de lancering van zijn commerciƫle ruimtevluchten uit tot het eerste kwartaal van 2023.

Peloton verloor 8 procent. De maker van op internet aangesloten hometrainers en loopbanden overweegt volgens zakenkrant The Wall Street Journal een belang van tot 20 procent in het bedrijf te verkopen.

Boeing verloor 1,3 procent. De vliegtuigfabrikant gaat zijn hoofdkantoor verplaatsen van Chicago naar Arlington in Virginia. Dat is in de buurt van het politieke centrum van de Verenigde Staten in Washington. Daar is ook het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger gevestigd en dat is een belangrijke klant van Boeing.

De euro was 1,0565 dollar waard, tegen 1,0506 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 109,46 dollar. Brent-olie werd 1,2 procent duurder op 112,27 dollar per vat.