Winst ING halveert ruimschoots door voorzieningen om Oekraïne

ING heeft zijn kwartaalwinst ruimschoots zien halveren als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vanwege het conflict heeft het financiële concern 834 miljoen euro opzij gezet voor leningen aan bedrijven die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Daardoor dikte de zogeheten stroppenpot flink aan.

Onder de streep bleef door die forse ingreep maar 429 miljoen euro aan winst over. In het eerste kwartaal van vorig jaar bedroeg de winst nog iets meer dan 1 miljard euro.

ING greep wegens de oorlog in Oekraïne eerder al in bij zijn Russische tak, waar zo’n driehonderd mensen werken. De bank besloot begin maart geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven. Van alle Nederlandse banken heeft ING de grootste belangen in Rusland.

Met de aangekondigde stappen gaat ING nog niet zover als sommige branchegenoten. Rabobank kondigde eind maart bijvoorbeeld al aan zich volledig terug te trekken uit Rusland. Maar volgens ING-topman Steven van Rijswijk betekenen de keuzes van ING uiteindelijk ook dat de aanwezigheid in Rusland wordt afgebouwd.

“Als je als bank af wil van leningen, doe je dat door ze terugbetaald te krijgen”, legt hij uit in een mondelinge toelichting op de kwartaalresultaten. Dat proces van terugbetaling is ook al in gang gezet. Van Rijswijk zegt dat de bank nu nog voor 5,8 miljard euro aan leningen heeft uitstaan op de Russische markt. Dat is zo’n 1 miljard euro minder dan eerder. Wat er op de langere termijn gaat gebeuren met de activiteiten in Rusland, kan de topman niet zeggen.

Afgezien van de impact van het conflict wist ING volgens Van Rijswijk wel goede zaken te doen in de voorbije periode. Met de rente-inkomsten ging het bijvoorbeeld de goede kant op, geeft hij aan. ING profiteert van de oplopende rente op de financiële markten. De lage rente drukte de laatste jaren juist flink op het verdienmodel van banken en dat daar nu geleidelijk verandering in komt, is voor hen dus goed nieuws. ING maakt ook bekend voor 380 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Dat is een manier om aandeelhouders te belonen.

De hoge inflatie, met de hogere energierekeningen en dure benzine aan de pomp, heeft volgens ING nog niet tot grote problemen geleid bij klanten van de bank. Dat geldt ook voor het einde van de coronasteun van de overheid. Het concern ziet bijvoorbeeld geen grote instroom van bedrijven bij de afdeling bijzonder beheer, waar probleemgevallen worden ondergebracht. ING houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten en zegt extra geld opzij te zullen zetten als dat nodig is.