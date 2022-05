Bloomberg: Gazprom probeert zorgen inkoop gas Europa weg te nemen

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft Europese klanten geprobeerd gerust te stellen en zegt dat ze nog steeds gas kunnen kopen, zonder de sancties tegen Rusland wegens de inval in Oekraïne daarmee te overtreden. Dat blijkt uit een brief van Gazprom aan de klanten, ingezien door persbureau Bloomberg.

In de brief schrijft Gazprom dat een nieuw decreet van het Kremlin van vorige week de procedure rondom een betaling in roebels “opheldert”. Moskou had bedrijven daar eerder om gevraagd, om zo de eigen munt te stutten. De Europese Unie wil dit niet, omdat het met de sancties juist probeert de Russische economie te treffen. Polen en Bulgarije krijgen al geen gas meer van de Russen omdat zij weigerden te betalen in roebels. Voor andere landen vervalt de betalingsdeadline later deze maand.

Om Russisch gas te kunnen kopen moeten klanten twee rekeningen bij Gazprombank openen, één in euro’s en één in roebels. Daarna worden de eurobetalingen door de Russische centrale bank in roebels omgezet. Die transactie is in strijd met de sancties tegen Rusland. De EU heeft bedrijven geadviseerd in euro’s te betalen en dan bevestiging te krijgen dat de euro’s zijn aangekomen en het daarbij te laten.

Volgens het nieuwe decreet wordt de betaling van gas in vreemde valuta gewisseld voor roebels via bankrekeningen die lopen via Ruslands National Clearing Center, de organisatie die onder meer over banktransacties gaat. Gazprom schrijft in de brief dat het decreet voor transparantie moet zorgen in de geldstromen van buitenlandse kopers van Russisch gas en dat hiermee de mogelijkheid dat derden betrokken zijn bij de transacties wordt uitgesloten. De procedure in het decreet lijkt niet te gelden voor de Russische centrale bank, waartegen sancties lopen.

Het is nog niet duidelijk of het nieuwe decreet de zorgen van de EU zal wegnemen. Brussel wilde zaterdag niet reageren op het decreet, Gazprom was nog niet direct bereikbaar.