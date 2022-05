Luchthaven Schiphol wacht drukke zaterdag

Luchthaven Schiphol maakt zich op voor een drukke zaterdag wegens de vele vakantievluchten. Na overleg met luchtvaartmaatschappijen is een aantal vluchten verplaatst, maar nog altijd moeten reizigers zich voorbereiden op langere wachttijden. Met een extra overkapping buiten hoopt het vliegveld meer wachtruimte te scheppen.

Schiphol zet onder andere kantoorpersoneel in. Ook huurt de luchthaven van een beveiligingsbedrijf medewerkers in die de passagiersstromen in de vertrekhal in goede banen moeten leiden. Een woordvoerder benadrukt dat dit geen beveiligers zijn. Daaraan is juist een groot gebrek op Schiphol.

Naar verwachting stappen zaterdag 57.000 reizigers op Schiphol op het vliegtuig. Zondag vertrekken 63.000 passagiers van de luchthaven. Schiphol en luchtvaartmaatschappijen voerden de afgelopen dagen overleg over de verwachte vakantiedrukte. Touroperator Corendon wijkt dit weekend voor drie vertrekkende vluchten uit naar Rotterdam The Hague Airport. TUI verplaatst twee vluchten naar de Rotterdamse luchthaven en Transavia één.

De afgelopen twee weekenden waren er grote problemen op Schiphol. Eerst was er een staking van bagageafhandelaars van KLM die tot vertragingen en grote drukte leidden. Afgelopen weekend speelden vooral personeelstekorten de luchthaven parten. Daardoor ontstonden opnieuw lange wachttijden voor passagiers en Schiphol vroeg de maatschappijen ook vluchten te schrappen. Sommige vluchten weken uit naar ander luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport.