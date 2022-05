EU-bronnen: onderhandelingen oliesancties Rusland in laatste fase

De Europese Commissie en de lidstaten hebben na “intense discussies belangrijke vooruitgang” geboekt over het beoogde zesde sanctiepakket inclusief een totaal importverbod van Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne, melden het dagelijks EU-bestuur en de tijdelijke EU-voorzitter Frankrijk in een gezamenlijke verklaring. Volgens EU-bronnen is er geen sprake van dat Hongarije de sancties blokkeert en verkeren de onderhandelingen in een laatste fase.

De onderhandelingen zouden begin komende week kunnen worden afgerond, hopen ingewijden. Een akkoord over de EU-sancties vereist de instemming van alle 27 EU-landen. Ze zouden het erover eens zijn dat ze zo snel mogelijk moeten worden afgetimmerd. Er moet alleen nog aan een “finaal aantal technische oplossingen” worden gesleuteld zodat Hongarije, maar ook Slowakije en Tsjechië, gegarandeerd zijn van olieleveranties als de toevoer uit Rusland door de drie landen wordt gestopt. De andere EU-landen hebben begrip voor de zorgen van de drie volledig door land omgeven en meest getroffen lidstaten en zijn “solidair”, klinkt het in Brussel.

De EU-landen onderhandelen al sinds vorige week woensdag over het pakket dat de Europese Commissie heeft voorgesteld. Naast onder meer strafmaatregelen tegen een zestigtal personen en drie Russische tv-zenders wil de commissie een Europees invoerverbod van ruwe aardolie binnen zes maanden en van geraffineerde olie voor het eind van het jaar. Hongarije, Slowakije en Tsjechië krijgen daarvoor uitstel en hulp van de EU om toch aan olie te komen, is het plan.