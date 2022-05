Goedkopere olie en inflatie bezorgen Wall Street nieuwe klap

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag over een breed front lager gezet. Oliebedrijven als Chevron en ExxonMobil kregen bijvoorbeeld stevige klappen doordat de olieprijs hard daalde. Verder maken beleggers zich nog altijd zorgen dat de Federal Reserve de komende tijd de rente hard moet verhogen om de inflatie onder controle te krijgen en daardoor mogelijk een recessie veroorzaakt. Dat zorgde voor verliezen bij met name techbedrijven.

De olieprijzen daalden door een verwachte lagere vraag vanuit China. Afgelopen weekend liet president Xi Jinping nog eens weten dat zijn land aan het beleid om nul coronagevallen te hebben vasthoudt. Dat betekent dat er voorlopig geen einde komt aan lockdowns in steden als Shanghai en Beijing, wat de Chinese economie zal vertragen.

Een vat Amerikaanse olie werd 6,5 procent minder waard op 102,66 dollar. Brent-olie werd 6,2 procent goedkoper en kostte 105,51 dollar per vat. Chevron verloor 6,7 procent, ExxonMobil een kleine 8 procent. In het eerste kwartaal hadden oliebedrijven nog enorme winsten door de hoge olieprijs.

Techbedrijven als Apple, Microsoft, Amazon, Google-moeder Alphabet en Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook en Instagram, daalden tot 5,1 procent. Tesla daalde meer dan 9 procent. Het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos heeft topman Elon Musk van die onderneming in Russische media gewaarschuwd vanwege zijn hulp aan Oekraïne. Musk biedt gratis internet aan in het land via de satellieten van zijn bedrijf Starlink. Musk reageerde op Twitter laconiek.

De Dow-Jonesindex verloor uiteindelijk 2 procent en sloot op een stand van 32.245,70 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 3,2 procent naar 3991,24 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg de hardste klap en werd 4,3 procent lager gezet, op 11.623, 25 punten.

Maker van elektrische pick-ups en bestelbusjes Rivian kelderde 21 procent. De periode waarin vroege investeerders geen aandelen konden verkopen vanwege afspraken rond de beursgang liep af. Dat betekent dat bedrijven als Ford en Amazon mogelijk hun belang in Rivian in de verkoop zullen doen.

Uber leverde 11,6 procent in. De taxi-app wil zijn kosten en reclamebestedingen verlagen en wordt voorzichtiger met het aannemen van nieuw personeel.

BioNTech steeg ruim 3 procent. Het biotechnologiebedrijf boekte in het eerste kwartaal flink meer omzet dankzij de sterke vraag naar het coronavaccin van het Duitse bedrijf en farmaceut Pfizer.

De euro was 1,0560 dollar waard, tegen 1,0559 dollar bij het slot van de Europese beurzen.