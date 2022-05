Helft van nieuwe bromfietsen elektrisch

De helft van alle nieuw verkochte bromfietsen is nu elektrisch, constateren brancheorganisaties RAI Vereniging en de BOVAG uit gegevens over de eerste vier maanden van dit jaar. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog een derde. Ook snorfietsen zijn vaker elektrisch als ze nieuw worden gekocht. Brom- en snorfietsen zijn allebei scooters, maar een bromfiets mag harder dan een snorfiets.

Volgens de organisaties reizen mensen steeds vaker op een elektrische snor- of bromfiets. In januari tot en met april kwam het aandeel elektrische bromfietsen dat werd geregistreerd voor het eerst uit op ruim 50 procent, goed voor 5216 stuks tegenover 1692 stuks in dezelfde periode vorig jaar. Voor elektrische snorfietsen was het aandeel 43,5 procent, goed voor 4495 stuks.

RAI Vereniging en BOVAG signaleren dat fabrikanten de afgelopen jaren fors hebben ge├»nvesteerd in de uitbreiding van het aanbod van elektrische scooters. Daardoor zijn ze nu van hogere kwaliteit, hebben ze een grotere actieradius en kosten ze minder. De invloed van de gestegen brandstofprijzen op de verkopen van elektrische voertuigen is volgens de organisaties nog lastig te zeggen, maar ze denken dat de hogere prijzen de overgang naar uitstootloos vervoer “zeker niet zal tegenwerken”.

Wel waarschuwen de RAI Vereniging en de BOVAG dat het elektrificeren van het totale aantal snorfietsen vertraging op kan lopen. Dat komt doordat er in absolute aantallen bijna een kwart minder elektrische snorfietsen werden verkocht. De aanstaande helmplicht is daar de oorzaak van, zeggen de organisaties. Het is nog niet bekend wanneer de helmplicht ingaat. Er zijn zo’n 820.000 snorfietsen in Nederland.

In totaal daalden de verkopen van brom- en snorfietsen in de eerste vier maanden van dit jaar met bijna 8 procent op jaarbasis. Desondanks is dit jaar nog steeds het op een na beste jaar sinds 2011, aldus de organisaties.