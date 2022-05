Lidl komt niet met grote reclamecampagne rond WK voetbal

Lidl gaat geen grote reclamecampagne voeren rond het WK voetbal. Dat bevestigt de supermarktketen na eerdere berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Lidl vindt het “ongepast een grote campagne op te tuigen vanwege een optelsom aan factoren”. Een woordvoerster wijst op de maatschappelijke rol van het bedrijf. Het WK wordt georganiseerd in Qatar, waar de mensenrechtensituatie al langer ter discussie staat.

Rond grote voetbaltoernooien geven supermarkten veel geld uit aan reclamecampagnes. Zo spendeerde Lidl vorig jaar rond het Europees kampioenschap voetbal en de sportzomer nog 6 miljoen euro. Klanten konden toen sparen voor een “Fluoranje-outfit” en hadden keuze uit onder meer een T-shirt, sokken, mondkapje of legging.

De hoofdsponsor van het Nederlands voetbalelftal, ING, liet vorige maand al weten niet mee te reizen met Oranje naar Qatar vanwege de mensenrechtensituatie in dat land. Ook andere sponsoren van Oranje zoals KPN, Albert Heijn, Bitvavo en de Nederlandse Loterij maken geen gebruik maken van de mogelijkheid om kaarten voor wedstrijden van Oranje te krijgen.

Albert Heijn gaf eerder aan dat het nog denkt over de invulling van de reclamecampagne rond het WK. Van alle supermarktketens heeft Jumbo vorig jaar rond het EK met 20 miljoen euro het meeste geld besteed aan reclame. Jumbo kon maandagochtend nog niet met een reactie komen en supermarktketen PLUS was niet bereikbaar voor een reactie.