Moederbedrijf Red Band sluit fabrieken Nederland en bouwt nieuwe

Het Zweedse snoepbedrijf Cloetta gaat een nieuwe fabriek in Nederland bouwen. Tegelijkertijd wil het bedrijf achter Red Band-wijngum en Sportlife-kauwgom zijn twee huidige fabrieken in Roosendaal sluiten. Ook een fabriek in het Belgische Turnhout gaat dan dicht. Cloetta zegt dat het merendeel van het personeel in die drie fabrieken in de nieuwe fabriek aan het werk kan.

In totaal gaat het om 350 werknemers in Nederland en België die door de plannen geraakt worden. Cloetta wil met de Europese medezeggenschapsraad en de lokale vakbonden in gesprek.

Het is nog niet direct duidelijk waar de nieuwe fabriek moet verrijzen, maar volgens Cloetta moet de nieuwe fabriek verdere groei mogelijk maken door onder andere modernisering van de processen. Tegelijkertijd zou de nieuwe fabriek veel minder CO2 uitstoten. Cloetta, dat ook bekend is van de Läkerol-zuurtjes, wil volgend jaar beginnen met de bouw van de nieuwe fabriek. Daar moet het eerste snoep in 2026 van de band rollen.