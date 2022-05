PostNL keldert op Damrak na verlaging winstverwachting

PostNL werd maandag flink afgestraft op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger zag de omzet en het resultaat dalen in het eerste kwartaal door het wegvallen van de corona-effecten. De oorlog in Oekraïne en de coronalockdowns in China zorgen daarbij voor extra onzekerheid en prijsstijgingen. PostNL verlaagde daardoor de winstverwachting voor dit jaar.

PostNL kelderde ruim 12 procent. Volgens het bedrijf is er sinds de oorlog in Oekraïne sprake van druk op de pakketvolumes en hoger dan verwachte kosten. Topvrouw Herna Verhagen kon verder niets nieuws zeggen over de vermeende misstanden bij de Belgische tak van het bedrijf. Er zou daar onder meer te jong personeel worden ingezet. Verhagen herhaalde dat het “iets is wat ons heel erg raakt” en zei zich niet in de berichten te herkennen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 682,26 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 997,37 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt bleef vrijwel vlak.

Beleggers verwerkten ook de Chinese handelscijfers. De uitvoer van het land zwakte in april af tot het laagste niveau in bijna twee jaar door de lockdown in de belangrijke Chinese zaken- en havenstad Shanghai.

De Nederlandse chipbedrijven stonden onder druk ondanks een verhoging van de omzetverwachting van de Duitse chipfabrikant Infineon. ASMI en ASML zakten tot 2 procent door de aanhoudende koersdruk in de Amerikaanse chip- en techsector. In Frankfurt verloor Infineon ruim 1 procent.

Just Eat Takeaway zakte ruim 2 procent tot de laagste koers ooit. De maaltijdbezorger staat de afgelopen tijd flink onder druk na kritiek van aandeelhouders op het moederbedrijf van Thuisbezorgd. DSM klom 0,1 procent. Het Oostenrijkse olie- en gasconcern OMV maakte bekend mee te doen aan de tweede ronde van de veiling van de materialentak die door DSM afgelopen september in de etalage werd gezet.

Koffieconcern JDE Peet’s won 0,1 procent in de MidKap. De eigenaar van Douwe Egberts heeft voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht van aandeelhouder Mondelez International. Arcadis daalde 0,3 procent. Het advies- en ingenieursbureau heeft een opdracht gekregen van de Amerikaanse onderneming Wallbox, die een nieuwe fabriek voor laadpalen bouwt in Texas. Wallbox produceert slimme laadsystemen voor voertuigen, zoals oplaadpunten die aan een muur bevestigd kunnen worden.

De euro was 1,0505 dollar waard, tegen 1,0582 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 108,81 dollar. Brent-olie werd 0,8 procent goedkoper op 111,46 dollar per vat.