Winkelbedrijf Fast Retailing onderuit op Japanse beurs

Het Japanse winkelbedrijf Fast Retailing, eigenaar van kledingketen Uniqlo, ging maandag onderuit op de beurs in Tokio. Beleggers bleven nerveus over de hard oplopende inflatie in de wereld, die de koopkracht van consumenten onder druk zet. Ook de stijgende rentetarieven en de zorgen over de strenge lockdowns in China hielden de markten in de greep.

Mede door de lockdown in de belangrijke Chinese zaken- en havenstad Shanghai zwakte de Chinese exportgroei afgelopen maand af tot het laagste niveau in bijna twee jaar. De toename van de uitvoer viel echter wel hoger uit dan economen hadden verwacht. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent lager.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 2,5 procent in de min op 26.319,34 punten. Fast Retailing behoorde tot de grootste dalers met een verlies van ruim 6 procent. De grote techinvesteerder SoftBank stond eveneens in de staartgroep met een verlies van 3 procent door de koersdruk in de Amerikaanse techsector. Ook tech- en gamebedrijf Sony moest het ontgelden met een min van dik 2 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast de nieuwe regels van de Chinese internettoezichthouder om minderjarigen beter te beschermen bij het spelen van games en het volgen van livestreams op het internet. Zo mogen minderjarigen geen virtuele cadeautjes meer sturen bij livestreamplatformen. Eerder besloot de overheid al om de schermtijd van minderjarigen te beperken. In Hongkong, waar onder meer het grote Chinese internet- en gamebedrijf Tencent is genoteerd, hadden beleggers echter een vrije dag.