Bedrijven lijken amper van plan minder te vliegen

Grote Nederlandse bedrijven maken nog niet veel werk van het verminderen van hun zakelijke vliegreizen, zodat ze het klimaat minder schaden. In een internationale ranglijst van de organisatie Transport & Environment (T&E) scoort ABN AMRO het hoogst van de beoordeelde Nederlandse bedrijven. Op een schaal van A tot D, waarbij A het meest ambitieus is, krijgt de bank een B van de onderzoekers. Shell hoort tot de ondernemingen met de laagste beoordeling.

Volgens T&E doen bedrijven die onderaan de lijst bungelen “geen enkele inspanning om hun uitstoot door zakenreizen te verminderen” en maken ze ook geen gegevens bekend over de uitstoot van broeikasgassen die medewerkers met hun reizen teweegbrengen. Naast het olie- en gasbedrijf kregen de investeringsmaatschappijen Prosus en Exor, waarvan de aandelen aan het Damrak worden verhandeld, ook een D als beoordeling.

De overige negen Nederlandse bedrijven die in de analyse werden meegenomen “hinken achterop” met een C. Dat zijn Aegon, Ahold Delhaize, Airbus (dat zijn hoofdkantoor in Nederland heeft), Antea, ASML, Heineken, ING, NN en Philips. Zij hebben wel brede doelen om hun CO2-uitstoot te verminderen, “maar een verbintenis om de uitstoot door zakenvluchten te verminderen ontbreekt voorlopig nog”, aldus T&E.

Shell laat in een reactie weten dat het werknemers aanmoedigt “alleen te reizen als er geen alternatief is om hetzelfde resultaat te behalen”. Het bedrijf zegt in Nederland het openbaar vervoer en fietsen aantrekkelijk te maken met regelingen voor medewerkers. Ook compenseert het de uitstoot van zakelijke reizen sinds 2019. Volgens Shell is onder meer door de pandemie het aantal zakenreizen al “drastisch verminderd”.

Harde doelstellingen heeft Shell op dit gebied echter niet. Dat is wel een van de criteria van T&E. De organisatie keek naar plannen uit openbare documenten, zoals jaarverslagen, persberichten en rapportages. “De analyse maakt duidelijk dat sommige ondernemingen nog belangrijke inspanningen moeten leveren om de uitstoot van hun zakenreizen te verminderen”, concludeert de non-profitorganisatie.

Dat ABN AMRO relatief hoog scoort, komt doordat het bedrijf zijn uitstoot door zakenvluchten openbaar maakt en de doelstelling heeft om die uitstoot binnen enkele jaren te halveren. Dat is slim, vindt campagnemanager Denise Auclair van T&E. De coronapandemie heeft volgens haar bewezen dat ondernemingen “even effectief en zelfs efficiënter kunnen zijn door minder te vliegen en tegelijk hun uitstoot te verminderen”.

In totaal beoordeelden de onderzoekers 231 bedrijven. Slechts acht daarvan kregen de hoogste score, een A. Daaronder zijn Ernst & Young, Crédit Agricole en Lloyds Banking Group. In de laagste regionen staan onder meer Google, Facebook en Microsoft.