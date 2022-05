Bitcoin daalt verder en zakt even onder 30.000 dollar

De waarde van de bitcoin is dinsdag verder gedaald en dook even onder de 30.000 dollar. De digitale munt was rond 07.30 uur Nederlandse tijd zo’n 31.500 dollar waard (bijna 30.000 euro). Cryptomunten zakken al een paar dagen en dat komt door de rentevrees die heerst onder beleggers. Hogere rentes zijn doorgaans ongunstig voor aandelen en andere risicovolle beleggingen.

De bitcoin verloor de afgelopen 24 uur zo’n 6,5 procent aan waarde volgens CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt. De afgelopen zeven dagen dook de waarde met ruim 18 procent omlaag naar het laagste niveau sinds juli vorig jaar. Aan het begin van het jaar was een bitcoin nog bijna 48.000 dollar waard. Ether, qua marktwaarde de op een na grootste digitale munt, verloor de laatste week bijna 17 procent.

De rentevrees die de financiële markten al langer in de greep houdt, beïnvloedt ook de waarde van cryptomunten. In een persconferentie heeft voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve vorige week verzekerd dat de beleidsmakers bij de centrale bank gaan doen wat nodig is om de stijgende inflatie te beteugelen. Ook benadrukte hij “snel” te handelen, wat door beleggers wordt opgevat als een aankondiging dat de rente snel verder opgevoerd kan gaan worden.