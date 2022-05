Buurtpakketservice Parcls krijgt uitstel van betaling

De Amsterdamse buurtpakketservice Parcls heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat blijkt uit gegevens van de rechtbank Amsterdam, waar RTL Nieuws eerder over berichtte. Algemeen directeur Marlies van Lohuizen van Parcls was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Als een bedrijf uitstel van betaling aanvraagt, kan het bedrijf zijn schulden niet meer betalen. Het is vaak een voorbode van een faillissement.

Parcls opende in maart nog een nieuwe vestiging in Rotterdam en dit jaar moesten er in totaal zeventien pakketpunten bij komen door heel Nederland, vooral in de vier grootste steden.

Bij de servicepunten van Parcls kunnen consumenten hun pakketten opslaan, afhalen en retourneren. Daarnaast kan het bedrijf pakketten laten bezorgen. Dat gebeurt met elektrische fietsen en bakfietsen.