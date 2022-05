Damrak maakt zich op voor voorzichtig herstel

De Amsterdamse beurs lijkt dinsdag wat op te krabbelen na de recente forse koersverliezen. Beleggers blijven echter voorzichtig vanwege de hoge inflatie en de stijgende rentes op de obligatiemarkten. Ook de vrees voor een recessie als gevolg van de renteverhogingen in de Verenigde Staten houden de markten in de greep.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dat de Nederlandse inflatie in april iets minder sterk is gestegen dan een maand eerder, maar desondanks op een hoog niveau is gebleven. Dat kwam vooral door een verdere stijging van de prijzen van voedingsmiddelen. De energieprijzen stegen afgelopen maand juist iets minder hard.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen, na het koersverlies van ruim 2 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting in het groen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend omlaag.

Op het Damrak staat WDP in de belangstelling. De investeerder in logistiek vastgoed liet weten geen dividend in aandelen meer uit te keren. Het bedrijf doet dat vanwege de aanzienlijke daling en schommelingen van zijn aandelenkoers. WDP keert nu alleen dividend in contanten uit over 2021.

Betaalbedrijf Adyen kondigde aan de samenwerking met het Australische fintechbedrijf Afterpay verder uit te bereiden. Met Afterpay kunnen consumenten eerst kopen en later pas betalen.

Snellaadbedrijf Fastned gaat nieuwe obligaties uitgeven. De leningen hebben een looptijd van 4,5 jaar en bieden een rente van 5 procent. De opbrengst zal worden gebruikt om de verdere uitbreiding van het snellaadnetwerk te financieren en uitstaande obligaties te herfinancieren.

Ease2pay kondigde aan samen met Rabobank een app te hebben gelanceerd om makkelijker te kunnen parkeren. Met de Rabo App hebben klanten geen muntgeld, betaalpas of aparte parkeerapp meer nodig. De betaling verloopt via Rabobank zodat de parkeerkosten direct van de betaalrekening worden betaald.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Bayer. Het Duitse chemie- en farmaceutische concern zag de omzet en winst sterker dan verwacht stijgen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf handhaafde daarbij de verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0569 dollar waard, tegen 1,0559 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag na de prijsdalingen van ruim 6 procent op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 101,73 dollar. Brent-olie werd 1,4 procent goedkoper op 104,50 dollar per vat.