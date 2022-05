Een op vijf huishoudens heeft slim huishoudelijk apparaat

In één op de vijf huishoudens in Nederland is een slim huishoudelijk apparaat te vinden. Dat is een duidelijke toename ten opzichte van een jaar eerder, meldt onderzoeksbureau Multiscope in zijn jaarlijkse Smart Home Monitor. De slimme robotstofzuiger is daarbij het populairst.

Eén op de tien huishoudens heeft zo’n stofzuiger. Het merk iRobot dat de Roomba-stofzuigers maakt is daarbij met afstand het populairst. Ook slimme wasmachines, van bijvoorbeeld Bosch, Samsung of Miele en vaatwassers zijn redelijk vaak in Nederlandse huizen te vinden. De vaatwassers zijn het vaakst van Siemens en Bosch.

Nederlanders geven in het onderzoek aan dat gemak en comfort de belangrijkste redenen zijn voor de aanschaf van een slim apparaat. Ook het vervangen van een ouder apparaat en kostenbesparing worden veel genoemd.