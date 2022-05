Gasunie huurt tweede drijvende lng-terminal voor in de Eemshaven

Gasunie heeft een tweede drijvende lng-fabriek gehuurd voor gebruik in de Eemshaven. Ook dit schip komt naar verwachting in augustus aan. De vaartuigen kunnen ladingen vloeibaar gemaakt aardgas (lng) weer omzetten in gasvorm, waarna het aan het Nederlandse gasnet kan worden geleverd. Ze zijn ook geschikt voor de opslag van gas.

Gasunie heeft de vaartuigen gehuurd voor een periode van vijf jaar. Beide installaties zijn naar verwachting dit najaar operationeel. Met de schepen moet de afhankelijkheid van Russisch gas worden verminderd. Vorige maand maakte klimaat- en energieminister Rob Jetten bekend dat Nederland nog dit jaar helemaal wil stoppen met de invoer van aardgas uit dat land. Lng kan daarbij een van de oplossingen zijn, omdat zo gas per tanker kan worden aangeleverd uit andere delen van de wereld.

Bij de aankondiging van de huur van de eerste lng-fabriek in april liet Gasunie weten in gesprek te gaan met potentiĆ«le klanten. Volgens Gasunie is er grote belangstelling. “In deze niet-bindende fase hebben tot nu toe meer dan vijftien partijen hun interesse getoond in het gebruik van de terminal en is de vraag vier keer zo groot als het aanbod”, aldus het bedrijf in een toelichting.

Behalve de nieuwe terminal in de Eemshaven wordt er ook gewerkt aan een uitbreiding van de capaciteit van een bestaande lng-terminal op de Maasvlakte. Deze ontwikkelingen zorgen samen voor een verdubbeling van de lng-capaciteit in Nederland.