Haven Rotterdam kan veel meer waterstof leveren dan gedacht

De haven van Rotterdam kan Noordwest-Europa in 2030 waarschijnlijk voorzien van ten minste 4,6 miljoen ton waterstof. Dat is bijna een kwart van wat er in heel Europa nodig is volgens Europese doelstellingen en ook veel meer dan eerder voor mogelijk werd gehouden, meldt het Havenbedrijf Rotterdam in een doorrekening van wat de haven kan betekenen voor de overgang naar duurzame energie.

Waterstof wordt gezien als een alternatief voor het gebruik van olie en aardgas. In Latijns-Amerika of Australië gemaakte waterstof kan volgens de haven op grote schaal naar Rotterdam worden verscheept. Steeds meer bedrijven in Rotterdam zijn ook al bezig met projecten om met behulp van groene stroom waterstof te maken.

Deze groeiende interesse was reden voor het havenbedrijf om een optelsom te maken van concrete projecten en realistische plannen waar bedrijven en exporterende landen nu mee bezig zijn. Een jaar terug was de prognose nog dat er in 2030 ongeveer 1 miljoen ton tot 1,5 miljoen ton waterstof kon worden geleverd.

Het gebruik van 4,6 miljoen ton waterstof zou gelijk staan aan het besparen van 46 miljoen ton CO2. Volgens topman Allard Castelein van het havenbedrijf kan Rotterdam zo “substantieel” bijdragen aan de Europese doelstellingen om klimaatverandering te beperken en wat betreft energie minder afhankelijk te worden van bijvoorbeeld Rusland.

De uitkomsten worden aangeboden aan Eurocommissaris Frans Timmermans, die in Brussel gaat over klimaat. De boodschap aan hem is dat “het kan” om zoveel waterstof te leveren. Maar daarvoor is het cruciaal om de waterstofeconomie snel op gang te krijgen, zeggen de Rotterdamse haven en zo’n zeventig betrokken organisaties, met daarbij grote bedrijven als Shell en Vopak.

Als voorwaarde stellen ze dat van buiten Europa geïmporteerde groene waterstof hier als groen wordt erkend. Ook zouden er nog stappen gezet moeten worden om het gebruik van groene energie en waterstof financieel aantrekkelijker te maken. Dat zou kunnen met subsidies uit Brussel. “Want zolang van fossiele grondstoffen gemaakte energie goedkoper is dan duurzame, krijgen productie en gebruik van groene waterstof niet de vaart die nodig is om de Europese doelstellingen te halen.”

In Rotterdam is dinsdag ook een groot waterstofcongres. Luchtvaartmaatschappij easyJet en GKN Aerospace, moederconcern van het Nederlandse technologiebedrijf GKN Fokker, kondigden daar aan samen te gaan werken aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de luchtvaart door de ontwikkeling van technologieën op basis van waterstof.