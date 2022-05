Internet- en gamesbedrijf Tencent zakt op lagere beurs Hongkong

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, stond het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent dinsdag onder druk. De markten reageerden nog op de nieuwe regels van de Chinese internettoezichthouder om minderjarigen beter te beschermen bij het spelen van games en het volgen van livestreams op het internet. Ook andere techbedrijven werden van de hand gedaan door de koersval van ruim 4 procent voor de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.

Tencent verloor 2 procent. Ook webwinkelconcern Alibaba en maaltijdbezorger Meituan behoorden tot de grootste verliezers met minnen tot 5 procent. De zorgen over de hoge inflatie en de vrees voor een recessie hielden de markten in de greep. De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 1,9 procent in. De beurs in Shanghai hield het hoofd boven water met een plus van 1 procent.

De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent lager op 26.167,10 punten, na een koersverlies van 2,5 procent een dag eerder. Techinvesteerder SoftBank moest het opnieuw ontgelden en leverde ruim 1 procent in. Techconcern Sony, dat na de slotbel met resultaten kwam, zakte 3 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 1,2 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,4 procent.

In de Filipijnen zakte de hoofdindex 1 procent, na een eerder verlies van ruim 3 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat de zoon van de Filipijnse oud-dictator Ferdinand Marcos aan kop gaat bij de presidentverkiezingen in het land.