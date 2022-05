Lenen wordt in rap tempo groter

De rentes voor persoonlijke leningen blijven hard stijgen, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Er zijn dit jaar door 12 kredietverstrekkers al 15 renteverhogingen geweest”, zegt Amanda Bulthuis, financieel expert van Geld.nl. “Het gaat steeds om forse verhogingen. Zo verhogen Interbank en Findio vandaag de rentes op persoonlijke leningen met 0,3 procent.”

De leenrentes voor alle leenbedragen stegen in 2022 dus fors. Zo steeg de gemiddelde rente voor een persoonlijke lening van 10.000 euro met een looptijd van 60 maanden van 5,78 procent in januari naar 6,08 procent op 10 mei van dit jaar. “Vergelijkbare stijgingen zien we ook bij de andere leenbedragen”, zegt Bulthuis.

Waarom de leenrentes stijgen

Net als bij de hypotheekrentes, die al een tijd stijgen, worden de stijgende leenrentes veroorzaakt door de hoge kapitaalmarkrentes. Dit zijn rentes waartegen banken zelf geld lenen bij beleggers. Die rentes zijn dit jaar flink gestegen. Begin januari stond de op 0,00 procent. Op 6 mei 2022 was die al gestegen naar 1,39 procent.

“Het is voor kredietverstrekkers dus steeds duurder om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Die kosten berekenen ze door aan de consumenten in de vorm van hogere leenrentes”, legt Bulthuis uit. “De leenrentes reageren wel altijd wel langzamer op stijgende kapitaalmarkrentes dan de hypotheekrentes, dus de komende tijd kunnen we nog meer leenrente stijgingen verwachten.”

Kom nu in actie!

De stijgende leenrentes zorgen er natuurlijk voor dat geld lenen voor consumenten steeds duurder wordt. “Als je overweegt een lening af te sluiten of je bestaande leningen over te sluiten, is het dus verstandig om dit nu al te regelen. Volgende maand zijn de rentes namelijk alweer hoger”, zegt Bulthuis.