Lockdown brengt Tesla-fabriek in Shanghai in problemen

Autofabrikant Tesla heeft problemen bij de productie van zijn elektrische auto’s in zijn grote fabriek in Shanghai. Door de strenge lockdown in de Chinese havenstad is het moeilijk om aan alle onderdelen te komen. Persbureau Reuters meldde eerder dat de zogeheten Gigafactory helemaal was stilgelegd, maar Tesla ontkent dat.

De Chinese overheid probeert corona-uitbraken met rigoureuze maatregelen volledig uit te bannen. Dit betekent onder andere dat in Shanghai veel mensen praktisch alleen maar in hun woning of appartementencomplex mogen blijven. Door de lockdown moest Tesla zijn fabriek in Shanghai in april drie weken sluiten, maar het Amerikaanse concern voerde een afgesloten productieproces in waarbij personeel op het fabrieksterrein blijft en regelmatig wordt getest. De overheid stelt die voorwaarde aan veel bedrijven in de metropool.

Een ingewijde meldt aan persbureau Bloomberg dat de fabriek na ongeveer acht uur stopt met draaien. Dat is minder dan de geplande twaalf uur productie. Als er door logistieke problemen helemaal geen onderdelen meer binnenkomen zou de fabriek alsnog volledig stil moeten worden gelegd, aldus de bron van Bloomberg.

De hele Chinese auto-industrie heeft het door de lockdowns zwaar. In het Aziatische land werden vorige maand bijna de helft minder auto’s verkocht, blijkt uit voorlopige cijfers van de Chinese branchevereniging voor autofabrikanten.