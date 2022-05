Minister Yellen: verbod op abortus schadelijk voor economie

Een verbod op abortus is schadelijk voor de economie. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen in een hoorzitting in de Senaat. Volgens haar zou een verbod zorgen voor meer armoede onder vrouwen omdat zij geen onderwijs kunnen volgen. Ook hun kinderen worden benadeeld, aldus Yellen.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof zou plannen hebben om het recht op abortus af te schaffen. Volgens Yellen zou dat zeer schadelijke effecten hebben op de economie en de positie van vrouwen decennia terug in de tijd zetten. Ze stelt dat het recht op abortus heeft gezorgd voor een grote participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en dat vrouwen hun school konden afmaken. Dat heeft weer gezorgd voor hogere salarissen voor vrouwen, zegt de minister.

Abortus geldt als een van de kwesties die de Verenigde Staten sterk verdeelt. Conservatieven verzetten zich al vanaf het begin tegen de baanbrekende Roe versus Wade-uitspraak van het hof bijna een halve eeuw geleden, die vrouwen in het hele land het recht gaf op abortus. Yellen zegt dat met name vrouwen in armere bevolkingsgroepen worden benadeeld door een verbod.