Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl helpt AEX herstellen na koersdruk

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was dinsdag de grootste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl toonde daarmee wat herstel na de recente zware koersdruk die volgde op kritiek van aandeelhouders op het bestuur van het concern. Ook de Europese beurzen krabbelden op na de forse koersverliezen in de afgelopen tijd.

Beleggers blijven echter voorzichtig vanwege de hoge inflatie en de stijgende rentes op de obligatiemarkten. Ook de vrees voor een recessie als gevolg van de renteverhogingen in de Verenigde Staten houden de markten in de greep.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 672,81 punten, na de verliesbeurt van ruim 2 procent een dag eerder. De MidKap won 0,4 procent tot 974,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent.

Just Eat Takeaway steeg bijna 4 procent. Maandag kelderde het aandeel nog 8 procent tot het laagste koersniveau ooit. Het bedrijf liet weten de activiteiten in Roemeniƫ per 1 juni te stoppen, om zich meer te richten op andere landen. De impact van de beslissing op de orders en de omzet is volgens het concern niet heel groot.

Adyen won dik 2 procent. Het betaalbedrijf gaat zijn samenwerking met het Australische fintechbedrijf Afterpay verder uitbreiden. Met Afterpay kunnen consumenten eerst kopen en later pas betalen. Telecomconcern KPN was de grootste daler in de AEX, met een min van 0,5 procent.

In de MidKap klom PostNL 1 procent. Het postbedrijf kelderde maandag nog bijna 13 procent na een winstalarm. Op de lokale markt dikte Ease2pay ruim 8 procent aan. Het bedrijf heeft samen met Rabobank een app gelanceerd om makkelijker te kunnen parkeren. Met de Rabo App hebben klanten geen muntgeld, betaalpas of aparte parkeerapp meer nodig en worden parkeerkosten direct van de bankrekening betaald.

WDP won 0,6 procent. De investeerder in logistiek vastgoed keert geen dividend in aandelen meer uit. Het bedrijf doet dat vanwege de aanzienlijke daling en schommelingen van zijn aandelenkoers. WDP keert nu alleen dividend in contanten uit.

In Frankfurt klom Bayer bijna 2 procent. Het Duitse chemie- en farmaceutische concern zag de omzet en winst sterker dan verwacht stijgen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf handhaafde daarbij de verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0555 dollar waard, tegen 1,0559 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omlaag na de prijsval van ruim 6 procent op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 102,92 dollar. Brent-olie werd 0,3 procent goedkoper op 105,65 dollar per vat.