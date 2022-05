Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl vertrekt uit Roemenië

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl, trekt zich terug uit Roemenië. Volgens het bedrijf is zijn maaltijdbestelplatform en bezorgdienst daar zo klein dat het niet interessant zou zijn om deze activiteiten door te zetten.

In een verklaring wijst Just Eat Takeaway niet alleen op de beperkte schaalgrootte, maar ook op de concurrentie in de markt. Daarbij zou het laten bezorgen van eten in Roemenië sowieso nog niet zo sterk zijn ingeburgerd.

Het is al langer bekend dat het beursgenoteerde bedrijf zich wil richten op markten waar het een grote speler is of denkt te kunnen worden. Just Eat Takeaway merkt nu ook op dat het vertrek uit Roemenië het bedrijf in staat stelt om zich meer te richten op andere landen waar de perspectieven beter zijn.

Het is de bedoeling dat de diensten van Just Eat Takeaway per 1 juni stopgezet worden in het Oost-Europese land. Hoeveel banen er in Roemenië verdwijnen is niet naar buiten gebracht. Wel laat de onderneming weten dat de beslissing nauwelijks financiële impact zal hebben op de eigen resultaten.