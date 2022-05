Oekraïne legt transport Russisch aardgas door land deels stil

Oekraïne gaat het transport van Russisch aardgas door het land deels stilleggen omdat de oorlog dat vervoer hindert. Volgens het Oekraïense gasnetwerkbedrijf is er sprake van overmacht en is Rusland schuldig aan het besluit.

Het gaat om Russisch gas dat door Oekraïne wordt vervoerd via de Sokhranivka-route. Die route is goed voor bijna een derde van het gas uit Rusland dat via Oekraïens grondgebied naar Europa wordt getransporteerd. Volgens het gasnetwerkbedrijf kan een pompstation in de oostelijke regio Loehansk niet worden gebruikt vanwege “inmenging bij technische processen door bezettingsmachten”. Het is de bedoeling dat het gas tijdelijk via een andere route getransporteerd gaat worden, aldus de gasnetwerkbeheerder.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zegt dat het technisch onmogelijk is om het gas om te leiden naar een andere route. Daarnaast zegt Gazprom niet op de hoogte te zijn van problemen waardoor het transport via de Sokhranivka-route niet meer mogelijk zou zijn.