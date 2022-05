Tinder-eigenaar klaagt nu ook in VS over app-winkel Google

Match Group, het bedrijf achter dating-apps als Tinder en OkCupid, heeft Google in de Amerikaanse staat Californië aangeklaagd wegens vermeend machtsmisbruik binnen zijn Play Store. In die app-winkel voor Android-telefoons zijn apps verplicht om betalingen te verwerken via het afrekensysteem van Google. Volgens Match Group gedraagt Google zich als monopolist, want over die betalingen moeten commissies worden betaald. Hetzelfde bedrijf diende om dezelfde reden al een klacht in bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

“Tien jaar geleden was Match Group een partner van Google. Nu zijn we gegijzeld”, schrijft het bedrijf bij de aanklacht. Match Group zegt dat Google “verblind” raakte door de mogelijkheden om een steeds groter deel te bemachtigen van de miljardenomzet die apps via de Play Store genereren.

De ACM heeft een vooronderzoek geopend naar de betaaleisen die Google in zijn Play Store stelt na klachten van Match Group. Eerder uitte muziekstreamingdienst Spotify kritiek op het verplichte gebruik van de betaaldienst van Google voor apps. Ook vanuit de Amerikaanse politiek groeit de druk op Google en Apple, dat vergelijkbare eisen stelt in zijn App Store. Leden van het Congres onderzoeken nu voorstellen om de techbedrijven te dwingen dit verdienmodel te veranderen.

Google stelt dat het gebruik van zijn eigen betalingssysteem binnen de Play Store nodig is voor de veiligheid. Het bedrijf wijst erop dat voor het Android-besturingssysteem ook andere winkels voor apps voorhanden zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om links in apps te plaatsen die doorverwijzen naar eigen afrekensystemen buiten de Play Store. Google verlaagde voor sommige apps ook de commissies die voor zijn betalingssysteem moeten worden betaald van 30 procent naar 15 procent van het afgerekende bedrag.

De ACM legde Apple in Nederland voor tientallen miljoenen euro’s aan boetes op na klachten van datingapps. De toezichthouder eist dat de iPhone-maker aanbieders van datingapps binnen zijn besturingssysteem iOS ook andere betaaldiensten laat gebruiken dan die van Apple, maar aanpassingen van het techbedrijf waren tot nu tot onvoldoende.