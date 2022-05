Berlusconi terecht geweerd als grote aandeelhouder van bank

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft terecht tegengehouden dat de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi een Italiaanse bank in zijn greep zou krijgen. Omdat de miljardair was veroordeeld voor belastingfraude voldeed hij niet aan de voorwaarden, oordeelt de Europese rechter. Of hij werkelijk de lakens zou gaan uitdelen bij de bank doet niet ter zake.

Berlusconi leek eerder via een holding wel toestemming te kunnen krijgen voor zijn belang van 30 procent in Banca Mediolanum. De Italiaanse centrale bank wilde daar na Berlusconi’s veroordeling een einde aan maken, maar de flamboyante zakenman-politicus kreeg gelijk bij de hoogste Italiaanse bestuursrechter. Al kwam dat vonnis hem wel op aantijgingen van corruptie te staan. Toen hij vervolgens zijn indirecte belang in de bank wilde omzetten in een rechtstreeks belang, kwam de ECB tussenbeide. De koop ging daardoor toch niet door.

De ECB stond daarbij in zijn recht, heeft het Gerecht van de Europese Unie woensdag bepaald. De Europese toezichthouder hoeft niet na te gaan of Berlusconi echt invloed op de bank zou krijgen. Wie 30 procent van de aandelen bezit, zou een bepalende invloed kúnnen uitoefenen en van zo’n positie zijn veroordeelde belastingfraudeurs nu eenmaal uitgesloten.

De drievoudig premier (85) is leider van het rechts-populistische Forza Italia en een van de rijkste mensen van Italië.