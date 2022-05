Coolblue doet ook aangifte tegen Van Lienden om mondkapjesdeal

Coolblue heeft aangifte gedaan tegen Sywert van Lienden en zijn zakenpartners wegens de mondkapjesdeal. Het webwinkelbedrijf was betrokken bij het initiatief van Van Lienden om mondkapjes naar Nederland te halen, maar wist niet dat de oprichters van de stichting Hulptroepen Alliantie zelf miljoenen zouden overhouden aan de deal. Eerder besloot uitzendconcern Randstad ook al om aangifte te doen tegen Van Lienden.

Een woordvoerster van Coolblue bevestigt berichtgeving van de Volkskrant over de aangifte en geeft aan dat de onderneming aan het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om te onderzoeken of er strafbaar is gehandeld. Van Lienden en zijn compagnons zouden het bedrijf hebben “voorgelogen” en misbruik gemaakt hebben van het vertrouwen dat in hen werd gesteld. “Onze strikte voorwaarde voor de samenwerking is altijd geweest dat die zonder winstoogmerk zou zijn.”

Coolblue zou onder meer geholpen hebben bij het opzetten van een webshop voor de mondkapjes. Ook zou de orderverwerking en verzending door het bedrijf zijn betaald. “Ik dacht: die jongens hebben hun baan opgezegd om iets moois op te bouwen, dan wil ik ze niet gaan plukken”, verklaarde Coolblue-topman Pieter Zwart eerder. Dat later bleek dat Van Lienden en zijn partners veel geld overhielden aan de deal, moest hij uit de krant vernemen.

Meerdere bedrijven en vrijwilligers werkten mee aan het initiatief van Van Lienden voor de aankoop van miljoenen mondkapjes in de veronderstelling dat het allemaal liefdadigheidswerk was. De Volkskrant meldde ook dat Coolblue van plan zou zijn om schadevergoeding te vragen van bijna een half miljoen euro. Daarover wil de zegsvrouw van het bedrijf desgevraagd geen mededelingen doen.

Van Lienden zegt zelf nog geen bericht te hebben gekregen over de aangifte. “Coolblue kiest er voor om dit via de media te spelen, dat wil ik niet doen. Daar werk ik niet aan mee”, geeft hij aan. Verder laat hij nog weten te betwijfelen of er voor de beschuldigingen aan zijn adres bewijs kan worden gevonden. De vraag of hij er rekening mee houdt dat nog meer partijen stappen tegen hem zullen ondernemen, noemt hij “suggestief”.

Het OM maakte in februari al bekend dat het een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar de mondkapjesdeal. Ook is er al beslag gelegd op vele miljoenen euro’s die op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de affaire staan. De zaak zorgt de laatste tijd ook voor veel politiek rumoer. Van Lienden sloot de deal destijds met het ministerie van Volksgezondheid.