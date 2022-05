Energiespecialist Alfen merkt aanhoudende vraag naar laadpalen

Energiespecialist Alfen blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. De onderneming zette over de eerste maanden van het jaar flink meer omzet in de boeken en verwacht over het hele jaar sterker te groeien dan eerder gemeld. Naast de groeiende vraag naar laadpalen werd ook meer geld verdiend met de divisie voor slimme elektriciteitsoplossingen.

Topman Marco Roeleveld merkte afgelopen jaren al dat de overgang naar duurzame energie in Europa in een stroomversnelling begon te raken. “De vraag was alleen wanneer die versnelling ook terug te zien zou zijn in onze omzet. Dat zien we nu gebeuren.” Alfen sloot het eerste kwartaal van het jaar af met een omzet van 95,5 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een groei van 77 procent. Bij de laadpalen was de groei 185 procent. De divisie voor slimme elektriciteitsoplossingen, zoals het aanleggen van grote energieprojecten in de tuinbouw, was goed voor een kwart meer omzet.

Toch zit de vaart er nog niet in op alle markten waar Alfen actief is. Bij de divisie voor energieopslag daalde de omzet met 6 procent. De opslagsystemen kunnen bijvoorbeeld bij windmolens en zonneparken worden neergezet om op gezette tijden energie op te slaan om de druk van het elektriciteitsnet te halen. In de loop van het jaar wordt hier wel verbetering verwacht, ook door de groeiende vraag naar energieopslagsystemen. Dit merkt Alfen ook in het orderboek.

Roeleveld geeft aan dat zowel laadpalen als energieopslag belangrijke pijlers zijn van de verwachte groei voor de komende jaren. Daarbij speelt ook mee dat elektriciteitsnetten steeds voller beginnen te raken en het belang van opslagsystemen daardoor alleen maar zal toenemen. Voor het hele jaar rekent Alfen op een omzet tussen de 350 miljoen en 420 miljoen euro. Dat was bij een eerdere raming nog 330 miljoen tot 370 miljoen euro. Ook met de winst gaat het ondanks de inflatie de goede kant.

Wel is er de laatste tijd meer onzekerheid in de markt, zegt Roeleveld. Hij wijst erop dat de druk op de toeleveringsketen toeneemt. Dan gaat het onder andere om de levering van onderdelen en materialen zoals elektrische componenten, metalen, koper, staal en aluminium. Ook aan de vraagkant is onzekerheid. Als de grote fabriek van Tesla in Shanghai lang stilligt vanwege een coronalockdown, kan dat bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor de vraag naar laadsystemen in Nederland. Maar dat zijn allemaal zaken die op korte termijn spelen. In het grote plaatje ziet de toekomst er volgens het bedrijf goed uit.