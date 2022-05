Financiële baas Moderna na dag weg om onderzoek bij vorig bedrijf

De financieel topman van Moderna is één dag nadat hij aan zijn functie begon al weer opgestapt. De in april benoemde Jorge Gomez kwam over van de Amerikaanse fabrikant van tandheelkundige apparatuur Dentsply Sirona. Dat bedrijf kondigde deze week een intern onderzoek aan naar het eigen financiële beleid, waarna Gomez opstapte bij de coronavaccinmaker.

Dentsply Sirona onderzoekt mogelijke misstanden rond bonussen voor verkopers, onder andere rond de verkoop van tandartsinstrumenten en -systemen aan distributeurs. Moderna kwam er naar eigen zeggen achter dat dit onderzoek loopt via een wettelijk verplichte melding van Dentsply Sirona bij de Amerikaanse beurstoezichthouder.

Moderna-topman Stephane Bancel gaf bij de aankondiging van Gomez als nieuwe financieel bestuurder hoog op van diens passie voor duurzaamheid. Die zou goed passen bij de ideeën van Moderna over verantwoord ondernemen.

Voorlopig neemt de voorganger van Gomez, David Meline, de taken van financieel eindverantwoordelijke waar. Hij zou eigenlijk met pensioen gaan.