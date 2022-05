Nintendo wint op beurs ondanks sombere prognose voor Switch

Nintendo hoorde woensdag bij de winnaars op de beurs in Japan ondanks een tegenvallend kwartaalbericht van de spelcomputermaker. Het bedrijf achter Super Mario denkt dit jaar een stuk minder Switch-consoles te gaan verkopen dan vorig jaar. Dat de Japanners de handen van beleggers toch op elkaar wist te krijgen heeft te maken met een plan voor een aandelensplitsing, maar kenner denken dat dit de beurskoers alleen op korte termijn kan helpen.

Nintendo kon het afgelopen jaar vanwege het aanhoudende chiptekort al minder spelcomputers maken. De omzet in de voorbije periode viel daarbij wat lager uit dan een jaar eerder doordat er minder werd verkocht dan tijdens de wereldwijde lockdowns. De koers van Nintendo schoot desondanks tussentijds tot wel 4,5 procent omhoog. Maar in de loop van de handels dat zwakte de winst al af tot een plus van 3,3 procent.

Tegelijk met het tegenvallende nieuws kondigde Nintendo aan om al zijn aandelen in tien kleinere aandelen te gaan splitsen. Die stap maakt het voor beleggers op de korte termijn makkelijker om zich in te kopen bij Nintendo, want van de ‘verkleinde’ aandelen zijn er veel meer en ze zijn ook goedkoper. De ervaring leert volgens analisten alleen dat zo’n effect na een tijdje weer is uitgewerkt.

Ook Sony (plus 1,4 procent) werd hoger gezet na het openen van de boeken. Het elektronicaconcern heeft zijn gebroken boekjaar afgesloten met een recordomzet dankzij zijn entertainmentdivisies. Zo was de film Spider-Man: No Way Home een groot succes in de bioscopen, die in veel landen weer open mochten na het opheffen van coronabeperkingen.

Toyota zakte 4,4 procent. De Japanse automaker Toyota heeft in het voorbije kwartaal veel auto’s verkocht. Desondanks is het bedrijf voorzichtig over het huidige boekjaar door de “ongekende tegenwind”. Dure materialen als gevolg van de oorlog in Oekra├»ne en minder onderdelen die vanuit China komen door de coronalockdowns in dat land hebben hun invloed. Die maken het voordeel van de goedkope yen ongedaan.

De stemming op de aandelenbeurzen was overwegend positief. De toonaangevende Nikkei-index in Tokio steeg 0,2 procent. De graadmeters in Hongkong en Shanghai wonnen tot 1,7 procent. In China trokken beleggers zich op aan dalende cijfers over de hoeveelheid coronabesmettingen in het land. Dat voedt de hoop dat er binnenkort weer een einde kan komen aan de coronalockdowns in grote Chinese steden. Ook verwerkten beleggers nieuwe cijfers over de Chinese inflatie.