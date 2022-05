Shell wil op korte termijn tien keer meer Britse laadpalen

Olie- en gasconcern Shell wil de komende jaren het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in het Verenigd Koninkrijk hebben vertienvoudigd. De uitbreiding van de laadinfrastructuur is onderdeel van een breder investeringsplan voor schonere energiebronnen.

Tegen 2030 moeten er in het Verenigd Koninkrijk 100.000 oplaadpunten zijn, aldus Shell. Tegen 2025 moet het huidige aantal van ruim 5000 openbare laadpalen zijn uitgebreid naar 50.000. Ook het aantal snelladers moet in rap tempo groeien. In totaal wil het bedrijf 25 miljard pond (ruim 29 miljard euro) investeren in Britse energiesystemen. Driekwart daarvan richt zich op schonere technieken, volgens Shell. Voor de rest gaat het om olie- en gasprojecten op de Noordzee.

Shell breidde zijn activiteiten voor laadinfrastructuur voor elektrisch rijden onlangs uit met de overname van Ubitricity en streeft naar een wereldwijd netwerk van 2,5 miljoen oplaadpunten tegen 2030.

De aankondiging van Shell volgt op een recente toezegging van de Britse regering om het aantal openbare oplaadpunten te verhogen tot 300.000 tegen het einde van het decennium. De regering van premier Boris Johnson wil geleidelijk af van benzine- en dieselauto’s. Tegen 2030 moet de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor verboden zijn.