Moederbedrijf Albert Heijn zet meer om door hogere prijzen

Supermarktketen Ahold Delhaize heeft meer verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar. Het bedrijf had minder te maken met coronalockdowns, maar consumenten bleven relatief veel uitgeven in de supermarkt. Ook zijn de prijzen van veel producten gestegen, maar topman Frans Muller zegt die prijzen niet meer dan noodzakelijk te laten oplopen om consumenten te helpen. Dat kan het moederbedrijf van Albert Heijn vooral met de eigen merken.

De totale omzet bedroeg 19,8 miljard euro, een toename van 8,3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam onder meer door overnames, zoals die van 38 supermarkten van DEEN in Nederland en de keten Southeastern Grocers in de Verenigde Staten. Ook openingen van nieuwe winkels van bestaande ketens droegen bij.

Als gekeken wordt naar de winkels die een jaar geleden ook al open waren, steeg de omzet met 3,3 procent, wat volledig te danken was aan de Amerikaanse supermarkten. In Europa ging die zogenoemde vergelijkbare omzet met 3,1 procent omlaag. De nettowinst bleef ongeveer gelijk aan vorig jaar met 546 miljoen euro.

De omzet van bol.com daalde met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen zat Nederland echter veel langer in lockdown en konden consumenten niet naar gewone winkels. De webwinkel van Ahold Delhazie wordt dit jaar naar de beurs gebracht en daarvoor liggen de voorbereidingen op schema, aldus Muller. Tegen persbureau Bloomberg liet hij al weten dat een waardering van 1 miljard à 1,5 miljard euro voor bol.com “veel te laag” zou zijn.