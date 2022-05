AEX sluit in de min, Philips grootste verliezer

De AEX-index sloot donderdag met een verlies. De financiële markten kauwden na op het hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag voor koersdruk zorgde op Wall Street. Door de aanhoudende sterke stijging van de consumentenprijzen vrezen beleggers dat de Federal Reserve de rente in de komende maanden sneller gaat verhogen. Zorgtechnologiebedrijf Philips was de grootste verliezer bij de hoofdfondsen.

Halverwege de handelsdag stond de Amsterdamse beurs diep in het rood maar een groot deel van het verlies werd goedgemaakt. De AEX-index eindigde 1,1 procent lager op 675,09 punten.

Zwaargewicht Shell moest het ontgelden met een verlies van 2,8 procent. Het Russische Lukoil liet weten de tankstations en smeermiddelenfabriek van Shell in Rusland over te nemen. Philips (min 4,8 procent) en DSM (min 1,8 procent) noteerden ex-dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway won 3,9 procent.

Verzekeraar Aegon (plus 0,7 procent) zag het nettoresultaat stijgen dankzij een flinke boekwinst op de verkoop van de onderdelen in Hongarije. In de MidKap won OCI 2,4 procent. Het bedrijf profiteerde van de sterke vraag en gestegen prijzen voor kunstmest door de oorlog in Oekraïne en verdubbelde de omzet.

Laadpalenmaker Alfen (plus 1,1 procent) zette de opmars voort na de sterke kwartaalupdate van een dag eerder. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis (plus 0,3 procent) kwam met cijfers en verhoogt zijn verwachting voor het bedrijfsresultaat voor 2022. De MidKap verloor 0,2 procent tot 985,92 punten.

De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,4 procent. In Frankfurt verloor Siemens 2,5 procent. Het Duitse industrieconcern zag de nettowinst halveren door een financiële klap van zo’n 600 miljoen euro door de westerse sancties tegen Rusland. Siemens liet weten Rusland volledig te verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne na bijna 170 jaar actief te zijn geweest in dat land. Het bedrijf heeft zo’n 3000 medewerkers in Rusland.

De euro was 1,0402 dollar waard, tegen 1,0554 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 106,87 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 108,19 dollar per vat.