Belangrijke frequentieband pas eind 2023 beschikbaar voor 5G

Nederland kan op zijn vroegst eind volgend jaar de belangrijke 3,5 Ghz-frequentieband in gebruik nemen voor de verdere ontwikkeling van supersnel mobiel internet (5G). Bovendien moet mogelijk een klein deel van de beschikbare frequentieruimte nog een tijdje beschikbaar blijven voor de huidige gebruiker, het satellietbedrijf Inmarsat.

Dat staat in een advies dat een onafhankelijke commissie heeft uitgebracht op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Minister Micky Adriaansens zegt voor de zomer met een reactie te komen maar lijkt het advies te willen opvolgen. Ook Inmarsat en de huidige telecomaanbieders kunnen zich er volgens de commissie in vinden.

Telecombedrijven bieden al 5G-diensten aan in Nederland, maar de 3,5 Ghz-band belooft nog veel hogere datasnelheden mogelijk te maken. Dat is volgens de telecombranche nodig gezien de verwachte groei van het aantal slimme apparaten dat verbonden is met internet. Het kabinet had de frequentieruimte al dit jaar via een veiling willen verdelen.

Inmarsat maakt evenwel al decennialang gebruik van deze frequentieband voor noodoproepen van zeeschepen, die worden opgevangen in het Friese Burum. Het bedrijf wilde daar niet zonder meer mee stoppen en wees daarbij op het grote belang van deze dienstverlening voor de veiligheid van de scheepvaart wereldwijd. Daar kreeg het vorig jaar gelijk in van de rechter in een kort geding.

Het ministerie vroeg daarop een onafhankelijke adviescommissie om oplossingen aan te dragen. Deze commissie oppert nu een verhuizing van Inmarsat naar Griekenland per 2024, tegen een niet nadere gespecificeerde vergoeding. Mocht de nieuwe locatie dan nog niet klaar zijn, moet het bedrijf tijdelijk gebruik kunnen blijven maken van een deel van de frequentieruimte.