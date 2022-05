Bijna driekwart woningen boven vraagprijs verkocht in 2021

Overbieden in de jacht op een koopwoning is vorig jaar gemeengoed geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in 2021 bijna driekwart van de koophuizen verkocht voor een bedrag boven de vraagprijs. In bijna alle gemeenten lag het gemiddelde aankoopbedrag hoger dan de vraagprijs.

Bij 73 procent van alle aankopen van een woning was de prijs hoger dan de laatst bekende vraagprijs, berekende het statistiekbureau. Dat is een duidelijk teken van de krapte op de woningmarkt, stelt het CBS. Een jaar eerder werd bij ongeveer de helft van alle huizen overboden.

Het CBS merkt op dat voor 2021 het boven de vraagprijs bieden vooral voorkwam in Amsterdam en omstreken en andere grote steden. Maar vorig jaar ontkwam bijna geen enkele gemeente aan het fenomeen. In zeventien gemeenten werden woningen voor gemiddeld 10 procent meer dan de vraagprijs verkocht. Dat kwam in voorgaande jaren nog nergens voor. Huizen staan ook steeds korter te koop voordat er een nieuwe eigenaar is gevonden, meldt het CBS.