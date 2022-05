CNV: meer aandacht nodig voor vrouwen in overgang bij werkgevers

Werkgevers moeten in hun personeelsbeleid meer aandacht hebben voor vrouwen in de overgang, om “onnodige uitval” te voorkomen. Daarvoor pleit vakbond CNV. Zeven op de tien werkgevers hebben geen of nauwelijks aandacht voor wat het inhoudt als een werkneemster in de overgang is, concludeert de bond na onderzoek.

CNV ondervroeg bijna duizend mensen die verantwoordelijk zijn voor personeelsbeleid. Bijna een derde van de hr-managers geeft aan dat hun arbodienst de overgang als oorzaak van verzuim in beeld heeft. Bijna een vijfde zegt te weten dat dit niet zo is en ruim de helft geeft aan geen idee te hebben.

Volgens vakbondsbestuurder DaniĆ«lle Woestenberg heeft het merendeel van de vrouwen last van de overgang tijdens hun werk. “De maatschappelijke kosten van overgang gerelateerd ziekteverzuim zijn enorm”, zegt ze. Volgens CNV kwamen de totale kosten van verzuim door de overgang in 2019 in Nederland uit op 654 miljoen euro.

Vrouwen in de overgang kampen vaak met opvliegers, kunnen vaak slecht slapen of hebben last van spier-, gewrichts- en hoofdpijn, als gevolg van hormonale veranderingen. De klachten ontstaan meestal bij vrouwen tussen de 40 en 60 jaar.

Bedrijven zouden samen met hun arbodienst moeten onderzoeken welke impact de overgang heeft op de werkvloer en daar beleid op maken, zegt de vakbond. Bedrijven die wel aangeven beleid te hebben voor vrouwen die last hebben van de overgang, zeggen bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden tot thuiswerken en flexibele werktijden en ook het tijdelijk aanpassen van de taken.