Discountketen Action profiteert volop van heropenen winkels

Discountketen Action heeft in het eerste kwartaal van dit jaar fors meer omzet geboekt. De prijsvechter profiteerde volop van de heropening van de winkels die in dezelfde periode een jaar eerder nog grotendeels dicht waren vanwege de coronapandemie. Ook de opening van nieuwe winkels droeg bij aan de omzetgroei. Daarbij werden de eerste filialen in Spanje geopend.

Action sloot de meetperiode af met 1,8 miljard euro aan opbrengsten. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 42 procent. De omzetgroei bij winkels die langer dan een jaar open waren lag in doorsnee ruim een kwart hoger. Het aantal winkels van de keten steeg met dertig. In Spanje ging het om vier winkels.

Topvrouw Hajir Hajji benadrukt dat de coronamaatregelen ook in het eerste kwartaal van dit jaar impact hadden op de resultaten. Vooral in Nederland en Duitsland was dit volgens haar het geval.

Action telt momenteel meer dan 2000 winkels in tien landen. In Nederland gaat het om 404 filialen. Bij het bedrijf werken zo’n 65.000 mensen, waarvan 20.000 in Nederland.