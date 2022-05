Europees gas weer duurder na zorgen om levering uit Rusland

De prijs van Europees gas is donderdag weer flink gestegen. Zorgen om de levering van Russisch gas via Oekraïne zorgden voor een prijsstijging tot 11 procent kort na opening van de toonaangevende gasbeurs van Amsterdam. Rond 08.30 uur was een megawattuur gas 100 euro waard, nog altijd 6,4 procent meer dan een dag eerder.

Oorzaak van de zorgen is een verder oplopende ruzie tussen Rusland en de Oekraïense gasnetbeheerder. Die gaf aan dat er nog minder Russisch gas door pijplijnen over Oekraïens grondgebied gaat lopen. Woensdag weigerde Oekraïne Russisch gas toe te laten via een van de twee belangrijkste entreepunten. De netbeheerder stelde dat het overmacht was omdat hij geen controle kon uitoefenen op belangrijke infrastructuur door de oorlog in het land. Russische troepen in Oekraïne zouden bovendien illegaal gas aftappen.

Gazprom liet toen al weten niet al het gas om te kunnen leiden. Het Russische staatsgasbedrijf nam ondertussen stappen tegen Gazprom Germania, dat door Duitsland tijdelijk is overgenomen, en Wingas. Dat laatste bedrijf is ook een Duitse gasleverancier van Gazprom. Met beide bedrijven mag geen zaken meer worden gedaan. Wat de gevolgen voor gasleveringen zijn, werd niet direct duidelijk.

De Russische stap lijkt een antwoord op de vele sancties die door het Westen aan Rusland zijn opgelegd. Een woordvoerster van de Duitse minister van Economische Zaken laat weten de “aankondigingen te evalueren”. Volgens haar is er nog geen probleem met de leveringszekerheid, maar wordt die wel continu in de gaten gehouden. Ook een in Londen gevestigde handelstak van Gazprom stond op de lijst met gestrafte ondernemingen. Dat kan gevolgen hebben voor de handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng).