Londen ’teleurgesteld’ in onwrikbaarheid EU over Noord-Ierland

Het Verenigd Koninkrijk is “ontzettend teleurgesteld” dat de Europese Unie Londen niet verder tegemoet komt in de handelsgesprekken over Noord-Ierland. Dat Brussel het onderhandelingsmandaat niet wil oprekken maakt de toestand zorgwekkend, staat in een nog niet uitgesproken toespraak van de Britse minister Michael Ellis.

“We hebben in goed vertrouwen onderhandeld met de Europese Unie”, stelt Ellis in de speech, die hij donderdag in het Europees Parlement zal geven. Eurocommissaris Maroš Šefčovič “heeft geprobeerd oplossingen te vinden binnen het mandaat dat hij gekregen heeft”, erkent hij. Maar volgens de Britse minister zou het Verenigd Koninkrijk met de huidige EU-voorstellen die op tafel liggen erop achteruit gaan. “Het is daarom ontzettend teleurstellend dat de EU heeft bevestigd dat ze hun mandaat nooit zullen aanpassen en daarom is de situatie nu heel ernstig”, aldus Ellis.

De status van Noord-Ierland na de brexit is al langer een groot politiek probleem. Vanwege het EU-lidmaatschap van Ierland zouden goederen door de douane gecontroleerd moeten worden bij de grens met Noord-Ierland, maar dit ligt gevoelig omdat niemand zo’n harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland wil. Dat is in de jaren 90 zo afgesproken in een vredesakkoord na decennia van strijd tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten.

Na de brexit werd om deze afspraak in stand te houden besloten de grens tussen de EU en het VK in de praktijk te trekken tussen Noord-Ierland en het Britse eiland. Daardoor moet de douane nu goederen controleren die tussen het VK en Noord-Ierland worden vervoerd.

De Britse premier Boris Johnson stelt al langer dat de brexitafspraken tussen de EU en het VK over Noord-Ierland onhoudbaar zouden zijn. Bij de formatie van een regering in Noord-Ierland dreigt een impasse omdat pro-Britse politici daar gezegd hebben geen ministers te willen leveren als de afspraken niet worden aangepast. Een principeafspraak schrijft voor dat in ieder kabinet pro-Britse protestanten én pro-Ierse katholieken moeten zitten.