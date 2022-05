Minister: Duitsland komt mogelijk winter door zonder Russisch gas

Duitsland kan mogelijk deze winter al zonder Russisch gas, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. “Als we volle gasopslagen hebben en twee van de vier drijvende lng-fabrieken die we hebben geleaset aangesloten zijn en we genoeg energiebesparingen doen, kunnen we de winter doorkomen”, zei economieminister Robert Habeck in het zakentijdschrift WirtschaftsWoche.

Duitsland is al enige tijd bezig om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Dat doet het land onder meer door meer terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan te leggen. Net als Nederland heeft het bedrijf ook een aantal drijvende terminals, waar het vloeibaar gemaakte gas weer in gasvorm wordt teruggebracht, geleaset omdat die snel kunnen worden toegevoegd. Desondanks noemde Duitsland tot nu toe 2024 altijd als moment dat het zonder Russisch gas zou kunnen.

Habecks voorbehouden laten wel zien dat Duitsland het zou merken als er deze winter geen Russisch gas meer zou worden geleverd. Iedereen, bedrijven en consumenten, zouden dan energie moeten besparen, aldus de minister. “Energiebesparing is de crux.” Volgens Habeck kan een ramp worden voorkomen als er 10 procent minder energie wordt verbruikt. Wel zou de gasprijs verder stijgen, waarschuwde hij.

Duitsland is een van de grootste afnemers van Russisch gas en nam vorig jaar 55 procent van zijn gas af uit dat land. Een plotselinge stop van de leveringen zou een recessie kunnen veroorzaken in de grootste economie van Europa die vergelijkbaar is met die van 2009 en 2020, zo niet erger, gaf onderzoeksinstituut IMK vorige week aan.