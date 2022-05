Russische centrale bank houdt rekening met sterkere krimp

De Russische centrale bank houdt rekening met een sterkere krimp van de economie door de vele westerse sancties. In zijn basisscenario gaat de bank uit van een krimp van tussen de 8 en 10 procent dit jaar, maar er is een zeer grote onzekerheid of dit scenario uit zal komen. Geopolitieke factoren, zoals nieuwe sancties en de kosten van de door Rusland gevoerde oorlog in Oekraïne, spelen daarbij mee, maar ook in hoeverre de economie zich aan kan passen aan de nieuwe omstandigheden.

De sancties hebben alvast geleid tot veel minder import en export van goederen. Huishoudens kopen ook minder en zijn in de onzekere tijden meer gaan sparen. De consumptie van huishoudens werd ook beïnvloed door de inflatie, die dit jaar tussen de 18 en 23 procent uit gaat komen, denkt de Russische centrale bank. In maart was de inflatie 16,7 procent en dit jaar is die hoger, denken door persbureau Bloomberg gepeilde economen. Vrijdag komt de Bank Rossii met cijfers over april.

Volgend jaar neemt de inflatie flink af, al komt dat ook omdat het vergelijkingsjaar dan 2022 is waarin de prijzen al zijn gestegen. Datzelfde geldt voor de economische krimp. Die komt dan uit tussen een krimp van 3 procent krimp en stagnatie (0 procent).