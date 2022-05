Schiphol ontving afgelopen meivakantie 2,6 miljoen passagiers

Luchthaven Schiphol heeft tijdens de meivakantie 2,6 miljoen passagiers ontvangen. Dat aantal is ruim vijf keer zo groot als vorig jaar in dezelfde periode tijdens de coronapandemie. De passagiersaantallen zijn nog wel lager dan in 2019, voor de uitbraak van het virus. Op piekmomenten was de drukte volgens Schiphol wel vergelijkbaar.

In 2019 reisden er tijdens de meivakantie 3,3 miljoen passagiers via Schiphol. Tijdens de coronacrisis waren dat er ongeveer een half miljoen in 2021 en in 2020 zo’n 90.000.

Tijdens de meivakantie waren er grote problemen op Schiphol. Eerst was er een staking van bagageafhandelaars van KLM die tot vertragingen en grote drukte leidden. Later speelden vooral personeelstekorten de luchthaven parten. Daardoor ontstonden opnieuw lange wachttijden voor passagiers en Schiphol vroeg de maatschappijen ook vluchten te schrappen. Sommige vluchten weken uit naar andere luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport.

Schiphol verwacht de komende periode richting de zomervakantie vergelijkbare passagiersaantallen als in de afgelopen meivakantie. De luchthaven adviseert reizigers zich goed voor te bereiden op hun reis door bijvoorbeeld online in te checken voor een vlucht en door de Schiphol-app in de gaten te houden. Om verdere problemen tijdens de drukke zomermaanden te voorkomen, werft Schiphol de komende tijd extra personeel.