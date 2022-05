Wall Street blijft in ban van inflatie, Disney zakt na cijfers

De aandelenbeurzen in New York zakten donderdag verder. Beleggers bleven bezorgd over de aanhoudend hoge inflatie in de Verenigde Staten. Voorbeurs werd bekendgemaakt dat de prijzen die Amerikaanse producenten voor hun goederen vragen in april met 11 procent zijn gestegen. Een dag eerder bleek al dat de consumentenprijzen vorige maand sterker dan verwacht zijn toegenomen. Disney kwam met cijfers en behoorde tot de grootste verliezers.

De hoge inflatie voedt de vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente flink gaat verhogen om de prijsstijgingen tegen te gaan. Hogere rentetarieven zijn ongunstig voor beleggingen als aandelen en remmen de economie af. De kans op een recessie neemt dan toe.

Disney zakte 4 procent na gemengde resultaten. Het entertainmentconcern verdiende door het einde van de lockdowns in onder andere de Verenigde Staten weer flink aan zijn bioscoopfilms en attractieparken. Ook haalde streamingdienst Disney+ afgelopen kwartaal bijna 8 miljoen nieuwe abonnees binnen. Daarmee ontkomt Disney aan de krimp waar concurrent Netflix door het einde van lockdowns mee kampt. Het bedrijf waarschuwde echter voor de impact van de coronamaatregelen op zijn pretparken in Aziƫ.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1 procent lager op 31.520,85 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent tot 3886,71 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,8 procent tot 11.166,66 punten.

Coinbase zakte 14 procent. De grootste Amerikaanse beurs voor cryptomunten verloor een dag eerder al ruim een kwart van zijn beurswaarde na tegenvallende resultaten. Het bedrijf kampt met de koersdalingen van cryptomunten als bitcoin.

Beyond Meat kelderde bijna 17 procent. De producent van vleesvervangers leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht door stijgende kosten. Dating-app Bumble dikte meer dan 8 procent aan na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Rivian steeg 6 procent. De fabrikant van elektrische pick-uptrucks en SUV’s verwacht dit jaar nog steeds 25.000 auto’s af te leveren. Het bedrijf had eerder last van problemen met de toevoer van onderdelen voor zijn auto’s en moest zijn oorspronkelijke productiedoel halveren. Een verdere verlaging is volgens het bedrijf, dat wordt genoemd als mogelijke nieuwe klant voor de autofabriek VDL Nedcar in Born, niet nodig.

De euro was 1,0408 dollar waard, tegen 1,0554 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 106,05 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 107,37 dollar per vat.