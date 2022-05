Aantal passagiers luchthavens ver onder niveau van voor corona

De luchtvaart ondervond in het eerste kwartaal nog veel hinder van de coronapandemie. In totaal vlogen ruim 10 miljoen passagiers via de vijf grootste luchthavens van Nederland, waarvan Schiphol met afstand de belangrijkste is. Dat is bijna 60 procent van het aantal passagiers in dezelfde periode in 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus zich wereldwijd verspreidde.

Het totale aantal vluchten in het eerste kwartaal van 2022 was bijna driekwart van het aantal vluchten in het eerste kwartaal van 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van vorig jaar was het wel veel drukker op de Nederlandse vliegvelden. Het aantal passagiers dat in een vliegtuig stapte was het afgelopen kwartaal bijna vijf keer zo groot als in dezelfde periode vorig jaar.

Het vrachtvervoer via Nederlandse luchthavens daalde in het eerste kwartaal op jaarbasis met bijna 11 procent. Het CBS geeft geen verklaring voor deze neergang. Een derde van de vracht van de afgelopen drie jaar werd vervoerd van en naar de Verenigde Staten en China.