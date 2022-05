Bankengroep: wereldeconomie koelt af, Europa nadert recessie

De wereldeconomie zal dit jaar veel minder hard groeien. Dat komt vooral doordat Europa in een recessie terechtkomt en de groei in China sterk zal vertragen. Wat ook meespeelt in de sombere prognoses zijn de hogere leenkosten en andere aangescherpte voorwaarden in de Verenigde Staten. Die voorspelling deed bankengroep IIF, die de belangen van honderden banken en financiële fondsen vertegenwoordigt.

Het in Washington gevestigde instituut, dat 450 financieel dienstverleners tot zijn achterban mag rekenen, voorspelt dat het mondiale bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 2,2 procent zal groeien na een toename van 6 procent in 2021. Die groei werd vooral gedreven door het herstel uit de coronacrisis. De prognose voor dit jaar staat volgens het IIF gelijk aan een nulgroei van de wereldeconomie. Als het mondiale bbp gedurende heel 2022 op het niveau van eind 2021 blijft, zou de jaarlijkse groei dit jaar uitkomen op 2,3 procent rekende de groep voor.

“Dat laat weinig ruimte om krimp van het bbp te voorkomen”, aldus Robin Brooks, hoofdeconoom van het IIF. “Het risico op een recessie is groot.” De prognose van het IIF is duidelijk lager dan die van het Internationaal Monetair Fonds, dat vorige maand voorspelde dat het mondiale bbp dit jaar met 3,6 procent zou groeien.

Volgens Brooks eist de oorlog in Oekraïne zijn tol van bedrijven en consumenten in de eurozone en zal de economie daar in de tweede helft van dit jaar in een recessie belanden. De pogingen van China om de verspreiding van de coronavirus in te dammen, zullen volgens hem dit kwartaal tot een krimp van het Chinese bbp leiden. Daarbovenop scherpen steeds meer centrale banken de financiële voorwaarden aan, zo klinkt het.