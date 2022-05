Betaalbedrijf Adyen en verzekeraar NN aan kop in groene AEX

Betaalbedrijf Adyen en verzekeraar NN Group stonden vrijdag bovenaan in de Amsterdamse AEX-index, die wat herstel toonde aan het einde van een zeer onrustige beursweek. De stevige koerswinsten op de Aziatische markten boden daarbij steun aan de aandelenhandel. In de afgelopen dagen zorgde een hoger dan verwacht inflatiecijfer uit de Verenigde Staten nog voor een verkoopgolf op de beurzen.

Om de hoge inflatie te bestrijden zal de Federal Reserve de rente stevig moeten verhogen en hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor beleggingen als aandelen. Ook remt een hogere rente de economie af waardoor de kans op een recessie ontstaat.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 682,57 punten. De MidKap klom 1,7 procent tot 1002,59 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Naast Adyen (plus 3,4 procent) en NN (plus 3 procent) stonden zorgtechnologiebedrijf Philips en ING in de kopgroep, met plussen van 1,9 procent. Ook olie- en gasconcern Shell (plus 1,1 procent) veerde op dankzij een stijging van de olieprijzen. Techinvesteerder Prosus en staalfabrikant ArcelorMittal waren de enige dalers, met verliezen van 1,2 procent.

Heijmans won 2 procent. Het bouwbedrijf koopt Dynniq Energy, een energiespecialist die zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations op het elektriciteitsnet. Ook werkt Dynniq aan energieaansluitingen van huishoudens en de plaatsing van slimme meters in woningen. Een overnamesom werd niet gegeven. Dynniq heeft een jaaromzet van ruim 30 miljoen euro en er werken zo’n 100 mensen.

In Frankfurt won Ceconomy 0,4 procent. Het Duitse moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet. Een jaar geleden had de onderneming nog last van de lockdowns tegen het coronavirus, met bijvoorbeeld winkelsluitingen en andere beperkingen. Volgens Ceconomy liggen de verkopen inmiddels weer boven het niveau van voor de uitbraak van de pandemie.

Deutsche Telekom, dat in het eerste kwartaal de verkoop van zijn Nederlandse mobiele aanbieder T-Mobile afrondde, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Mede dankzij sterke resultaten bij zijn Amerikaanse tak T-Mobile US, maar ook door groei in Europa, schroefde het concern zijn jaarverwachting op. Het aandeel verloor desondanks 0,8 procent.

De euro was 1,0392 dollar waard, tegen 1,0402 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 106,69 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 108,31 dollar per vat.