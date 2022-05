Bloomberg: Samsung praat met klanten over verhoging chipprijzen

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics is in gesprek met klanten over het verhogen van de prijzen van zijn chips dit jaar met maximaal 20 procent. Met de prijsverhoging wil Samsung de hogere kosten voor materialen en transport compenseren, verklaarden ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De nieuwe prijzen zouden vanaf de tweede helft van dit jaar worden ingevoerd en Samsung heeft de onderhandelingen met sommige klanten al afgerond, terwijl het nog in gesprek is met anderen, aldus de ingewijden. Samsung wilde zelf geen commentaar geven.

Samsung is na het Taiwanese TSMC de grootste fabrikant van chips die in opdracht van andere bedrijven worden gemaakt ter wereld. Op het gebied van geheugenchips is Samsung de grootste fabrikant ter wereld.

De beslissing van Samsung zou een breuk zijn met het relatieve stabiele prijsbeleid van het bedrijf van afgelopen jaar, toen sectorgenoten de prijzen al flink verhoogden vanwege het wereldwijde chiptekort. Samsung wordt echter geconfronteerd met meerdere prijsopdrijvende risico’s, zoals de oorlog in Oekra├»ne, de coronalockdowns in China, stijgende rentetarieven en een oplopende inflatie.

De stap zorgt ook voor extra druk op producenten van smartphones, auto’s en gameconsoles om de prijzen die consumenten betalen voor hun producten, te verhogen. Samsung en TSMC zijn samen goed voor meer dan twee derde van de wereldwijde capaciteit voor chips die in opdracht van andere bedrijven worden gemaakt.

De chipmakers kampen met stijgende kosten op alle fronten van energie en chemicali├źn tot apparatuur en transport. De fabricagekosten zijn daardoor gemiddeld met zo’n 20 tot 30 procent gestegen. Marktleider TSMC heeft klanten al verteld dat het van plan is de prijzen vanaf 2023 met ongeveer 5 tot 8 procent te verhogen, na een prijsstijging van 20 procent vorig jaar, meldde de Japanse zakenkrant Nikkei.

De eveneens in Taiwan gevestigde concurrent United Microelectronics (UMC) voert in het tweede kwartaal ook een nieuwe ronde van prijsverhogingen van 4 procent door. Chipmachinemaker ASML, een belangrijke leverancier van Samsung en TSMC, waarschuwde vorige maand ook al voor stijgende arbeidskosten en hogere kosten voor materialen en transport.