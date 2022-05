Britse minister verwacht niet dat EU handelsdeal verscheurt

De Europese Unie zal niet zomaar de handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk verscheuren, zelfs niet als de Britten eenzijdig besluiten de afspraken rond Noord-Ierland op te zeggen. Dat heeft de Britse minister Jacob Rees-Mogg van Brexitkansen gezegd tegen BBC Radio.

Als de EU dat wel zou doen, zou het Rees-Mogg verbazen, omdat dat “niet noodzakelijkerwijs een stap is die gunstig voor hen is”. Rees-Mogg wijst erop dat ook Europese consumenten dan geraakt worden. “Een grote leverancier uitsluiten is zelfverwonding. Wil de EU dat? Het kan, maar het lijkt me niet heel waarschijnlijk. Het schrappen van onze handelsdeal ondermijnt hun hele politiek, maar ze lijken zich geen zorgen te maken om de gevolgen.”

Volgens Rees-Mogg wil de EU de Britten straffen voor de brexit. “We moeten onze eigen weg gaan. We zijn een onafhankelijk land en wat de EU wil en denkt is minder van belang.”

De afgelopen week is de retoriek over de brexitafspraken rond Noord-Ierland weer opgelaaid. Het Verenigd Koninkrijk klaagt al langer dat die afspraken niet werkbaar zijn. Er is afgesproken dat goederen die vanuit Groot-Brittanniƫ naar Noord-Ierland worden vervoerd aan grenscontroles moeten worden onderworpen om zo te voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat. Dat mag namelijk niet volgens het goedevrijdagakkoord tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten.

Londen zinspeelt nu opnieuw op het opzeggen van dit deel van de brexitafspraken en klaagt over de onwrikbare houding van de EU. Brussel noemt de houding van de Britten op zijn beurt chantage.